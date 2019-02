Adler – Haie ausverkauft

Mannheim.Ihren freien Montag haben sich die Mannheimer Adler redlich verdient. Direkt nach dem 4:1-Sieg der Blau-Weiß-Roten in Nürnberg machte sich der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Mannschaftsbus auf den Heimweg. „Das war über lange Zeit ein harter Abnutzungskampf, in dem wir aber gut dagegengehalten haben. Vor allem in der Defensive haben wir einen guten Job gemacht“, war Tommi Huhtala, der Torschütze zur frühen 1:0-Führung bei den Franken, zufrieden mit der Leistung gegen die phasenweise sehr hart agierenden Ice Tigers. „Außerdem war es die richtige Reaktion auf die Niederlage vom Freitag“, verwies der finnische Stürmer auf das 1:2 gegen Verfolger München. Da beide Top-Teams am Sonntag gewannen, führen die Adler weiterhin mit drei Punkten vor dem Meister.

Ab heute steht Mannheims Trainer Pavel Gross mit seinen Schützlingen wieder auf dem Eis, um sich auf die beiden letzten Hauptrundenpartien vorzubereiten. Am Freitag geht es zu den Augsburger Panthern ehe am Sonntag (14 Uhr) die Kölner Haie Gast in der SAP Arena sind. Wie die Adler gestern mitteilten, ist dieses Kräftemessen mit dem Erzrivalen bereits ausverkauft. Die nächste Chance, ein Heimspiel live zu verfolgen, besteht am 13. und 17. März im Play-off-Viertelfinale. Nur der Gegner wird noch gesucht. jako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019