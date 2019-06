Adler holen Valenti zurück

Mannheim.Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga haben Yannik Valenti für die Saison 2019/20 mit einer Förderlizenz für ihren Kooperationspartner Heilbronner Falken ausgestattet. Der 18-jährige Angreifer kehrt nach einem Jahr in Nordamerika nach Deutschland zurück. Bei den Adlern besitzt Valenti einen Vertrag bis 2022.

In der Spielzeit 2017/18 absolvierte der flinke Stürmer seine ersten DEL-Partien für die Adler, ehe er zu den Vancouver Giants in die nordamerikanische Nachwuchsliga WHL wechselte. Dort sammelte er zwölf Punkte in 74 Partien. „Wir freuen uns, dass Yannik in unsere Organisation zurückgekehrt ist. Er ist bereit, um seinen Platz im Adler-Kader hart zu kämpfen“, sagt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019