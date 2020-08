Adler: Järvinen vor dem Absprung?

Mannheim.Die Ausgangslage war klar: Die Adler wollten den Vertrag mit Jan-Mikael Järvinen verlängern, der finnische Mittelstürmer wollte in Mannheim bleiben. Nun verdichten sich aber die Anzeichen, dass die Corona-Pandemie diesen Plan durchkreuzt. Da der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter am selbstauferlegten Transferstopp festhält, Järvinen jedoch nicht ewig auf ein neues Vertragsangebot warten kann, schaut sich der 32-Jährige nach Informationen dieser Redaktion nun intensiv nach einer Alternative zu den Adlern um.

Järvinen, der in seiner ersten Saison in Mannheim in 52 Ligaspielen 44 Scorerpunkte (11 Tore, 33 Vorlagen) sammelte, könnte damit einen ähnlichen Weg gehen wie der Kroate Borna Rendulic. Der Außenstürmer hatte nach seiner Unterschrift beim schwedischen Club Örebro HK betont, dass er bei den Adlern geblieben wäre, hätte die Corona-Krise die Welt nicht auf den Kopf gestellt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020