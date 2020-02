Adler Klos will seinen Teil zum Kampf um Platz eins beitragen

Mannheim.Normalerweise fackelt Valentino Klos nicht lange. Bereits bei seinem zweiten DEL-Einsatz gelang dem Förderlizenzspieler der Adler Mannheim sein erstes DEL-Tor. Das war am 20. Oktober 2019. Lediglich zwei weitere Spiele folgten, ehe der damals 19-Jährige ausgebremst wurde. Wegen einer Handverletzung musste sich der gebürtige Lauterer sogar einer Operation unterziehen. Insgesamt war Klos zehn Wochen außer Gefecht gesetzt. So verpasste er auch die U-20-WM. „Diese Zeit war hart. Aber ich habe schon Erfahrung mit Verletzungen gemacht, als ich wegen einer Knieverletzung pausieren musste. Man muss lernen damit umzugehen, wenn man so lange draußen sitzen muss“, versuchte der Stürmer Ruhe zu bewahren. „In den zehn Wochen, in denen ich nicht spielen konnte, habe ich sehr hart gearbeitet, um zurückzukommen. Man muss positiv bleiben und die Zeit nutzen, um in den Bereichen zu trainieren, in denen die Verletzung das zulässt. Es bringt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen“, wollte der ehemalige Kapitän der Jungadler bereit sein, wenn sich ihm die nächst Chance auf einen Einsatz bei den Adlern bietet.

Gegen die Nürnberg Ice Tigers war es am Freitag so weit. Zunächst erhielt Klos beim Kooperationspartner Heilbronner Falken Einsatzzeit. „Dort habe ich meinen Job gemacht. Beim Kassel-Spiel am vergangenen Sonntag waren die Adler-Coaches vor Ort und haben mich am Montag informiert, dass ich für Mannheim spielen soll“, berichtet Klos, der am 1. Februar seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Gegen die Nürnberger bildete der Offensivmann an der Seite von Kapitän Marcel Goc und Flügelstürmer Brent Raedeke die vierte Reihe. „Wenn Du neben einer NHL-Legende spielen darfst, ist das natürlich umso einfacher. Marcel macht Dir das Leben so viel leichter“, schwärmt Klos vom 36-jährigen Routinier, der in der nordamerikanischen Profiliga 699 Spiele absolviert. „Wenn Du einen so starken Bullyspieler wie Marcel hast, dann kannst Du vorne einfacher Chancen kreieren. Das ist eine seiner Stärken, die mir und den anderen Jungs hilft“, sagt der zweifache DNL-Meister.

„Es freut mich, wenn ich ihm den Druck ein bisschen nehmen konnte. Dann habe ich meinen Job ja ein bisschen gemacht“, erklärt Goc. „Es macht Spaß mit ihm zu spielen. Mein Eindruck ist, dass er recht befreit aufspielt. Valentino macht seine Sache gut. Wenn man als junger Spieler reinkommt, ist das Tempo immer ein bisschen anders. Vielleicht überlegt man noch ein bisschen zu oft. Aber Valentino ist läuferisch top, den Riecher für vorne hat er auch, das hat man bei seinem Zuspiel auf engem Raum gesehen, als er von zwei Gegenspielern bedrängt das Auge für Matthias Plachta hatte, der dann auf Andrew Desjardins weitergeleitet hat“, lobt ihn der Routinier für den Pass, der zum 5:1 gegen die Ice Tigers geführt hatte. „Als junger Spieler geht es für mich in erster Linie darum, meinen Job zu machen, hart zu arbeiten, die einfachen Dinge richtig machen. Wenn man dann mit einem Assist belohnt wird, ist das umso schöner. Aber der Sieg für das Team geht vor. Acht Spiele vor dem Start der Play-offs ist es wichtig, da wir ja noch auf Platz eins springen können“, war Klos zwar mit seiner Leistung bei der Rückkehr in die DEL zufrieden. Sein Wunsche nach weiteren Einsätzen dürfte in Erfüllung gehen. Am Sonntag (13.15 Uhr) geht es in Berlin gegen die Eisbären. „Ich genieße jedes Spiel, das ich für die Adler bestreiten kann. Jeder Wechsel bringt mich unheimlich weiter. Berlin steht in den Top Vier, ich freue mich darauf, in der großen Arena zu spielen“, hofft Klos auf die nächsten drei Punkte im Kampf um die Spitze.