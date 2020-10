Adler können planen

Die Adler gehen ab 12. November wieder auf Torejagd. © dpa

Mannheim.Der Auftakttermin war bereits bekannt, jetzt stehen sämtliche Vorrundentermine der Adler Mannheim im MagentaSport-Cup fest. „Die Details zu kennen macht es den Spielern und dem Trainer-Stab um einiges leichter, sich vorzubereiten. Die Ziele sind noch mal konkreter“, freut sich auch Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf die Partien. Los geht es am Donnerstag (12. November/19.30 Uhr) gegen Red Bull München. Die Eisbären Berlin kommen am 19. November in die SAP Arena und das Landesderby gegen die Wild Wings aus Schwenningen am 22. November (14 Uhr) bildet den Abschluss der Heimspielserie. Anschließend geht es nach München (Mittwoch, 25. November), nach Berlin (3. Dezember) und in den Schwarzwald (6. Dezember, 14 Uhr). Zunächst sind wegen der hohen Corona-Zahlen keine Zuschauer zugelassen.

Höchstens bei den letzten beiden Spielen ist Mittelstürmer Ben Smith dann wieder dabei. „Er macht in Rögle einen guten Job. Es macht keinen Sinn, seine Leihe vorzeitig zu beenden“, erklärt Alavaara auf Nachfrage. „Die anderen Jungs laden jetzt ihre Akkus für eine kurze aber intensive Eishockey-Saison auf“, hofft Alavaara auf den DEL-Rundenstart Mitte Dezember. jako

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020