Adler krönen ihre Aufholjagd

In die Verlängerung gerettet: Torschütze Andrew Desjardins (Mitte) mit Carlo Colaiacovo (r.) und Devin Setoguchi. © Pix

Augsburg.Pre-Play-offs? Viertelfinale? Nürnberg? Ingolstadt? Die Adler haben gestern die Frage nach ihrem Start in die K.o.-Runde auf die Spitze getrieben. Nach dem verwandelten Penalty von Garrett Festerling und der letzten Parade von Dennis Endras stand gegen 16.30 Uhr fest: Mannheim hat sich mit dem 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen in Augsburg am letzten

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4525 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018