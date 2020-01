Adler lassen es krachen

Mannheim.Klasse-Auftritt der Adler Mannheim gegen den DEL-Tabellenfünften Fischtown Pinguins Bremerhaven: Vor begeisterten 9961 Zuschauern in der SAP Arena bezwangen die Blau-Weiß-Roten die Pinguins am Ende noch deutlich mit 7:2 (1:1, 3:1, 3:0), nachdem sie am Anfang einige Mühe hatten. David Wolf steuerte gleich vier Treffer zum Sieg bei, der den Adlern in der Tabelle zumindest vorübergehend Platz

