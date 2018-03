Adler machen alles klar

Anzeige

Ingolstadt.Die Mannheimer Adler haben ihre Chance in Ingolstadt genutzt und stehen dank des 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)-Sieges im Play-off-Halbfinale. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, hatte es bereits vor der Partie aus dem Gästefanblock geschallt, etwa 400 Adler-Anhänger wollten hautnah dabei sein, wenn ihre Farben den vierten Sieg einfahren – und sie wurden belohnt. „Es war spannend bis zum letzten Schuss“, freute sich Torthüter-Held Dennis Endras über den Halbfinaleinzug, mit zahllosen Klasseparaden hatte er zum Sieg beigetragen. Selbstkritisch merkte er aber auch zur unnötig dramatischen Schlussphase an: „Wir haben am Ende aufgehört zu spielen. Wir wollten keine Fehler mehr machen, das hat leider nicht geklappt.“

Drittelergebnisse: 0:2, 2:2, 1:0. Die Adler: Endras – Larkin, ... Drittelergebnisse: 0:2, 2:2, 1:0. Die Adler: Endras – Larkin, Stuart; Carle, Akdag; Mullen, Colaiacovo; Reul – Plachta, Desjardins, Wolf; Ullmann, Raedeke, Kink; Kolarik, M. Goc, Adam; Sparre, Festerling, Hungerecker. Tore: 0:1 Hungerecker (1:03), 0:2 Wolf (10:25), 1:2 Olson (27:15), 1:3 Plachta (28:41), 1:4 Stuart (32:52), 2:4 Laliberte (33:55), 3:4 Laliberte (56:29). Zuschauer: 4815 (ausverkauft). Strafminuten: Ingolstadt 4 – Mannheim 6. Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau), Gordon Schukies (Herne).

Für die Adler war es dabei bestens losgegangen. Nach gerade einmal 63 Sekunden schlug der Puck erstmals hinter Panther-Torhüter Timo Pielmeier ein. Daniel Sparre hatte schön verzögert und versorgte Phil Hungerecker mit dem perfekten Pass. Der Rookie des Jahres bewies einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit und überwand den Nationalkeeper zur 1:0-Führung. Die Schützlinge von Trainer Bill Stewart hatten seine Forderung beherzigt, im ersten Drittel ein Tor zu schießen. Und sie legten sogar nach. David Wolf gelang auf Zuspiel von Andrew Desjardins und Matthias Plachta das 2:0 (11.). Davor und danach ging es heiß her. Die Adler bestimmten über weite Strecken das Geschehen, während die Ingolstädter auf Konter setzten. Luft nach oben war bei den Blau-Weiß-Roten weiter im Überzahlspiel. Luke Adam setzte sich mit einer schönen Körpertäuschung durch, kam aber an Pielmeier nicht vorbei. Matthias Plachta versuchte es von der blauen Linie – vorbei.

Nach dem erfolgreichen Konter von Wolf zum 2:0 waren die Panther wütend. Und hatten im Powerplay die Chance, zu verkürzen. Beim ersten Schuss von Thomas Greilinger hatte Endras einen kleinen Wackler, beim zweiten großes Glück: Pfosten (14.). Dafür Pech bei den Kurpfälzern: Garrett Festerling schoss knapp vorbei, Pielmeier lag schon am Boden (17.). „Wir haben versucht, viele Schüsse auf das Tor zu bringen und waren zweimal erfolgreich“, freute sich Hungerecker, er warnte aber auch davor, den ERC bereits abzuschreiben.