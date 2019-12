Adler Mannheim blamieren sich beim Schlusslicht

Schwenningen.Die Adler Mannheim haben den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross patzte am Donnerstag beim abgeschlagenen Schlusslicht. Der Titelverteidiger unterlag bei den Schwenninger Wild Wings nach einer uninspirierten Vorstellung mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). „Wir hatten gerade in Überzahl einige gute Chancen, haben unsere

...