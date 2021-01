Adler Mannheim empfangen Schwenninger Wild Wings: Das Spiel im Liveticker

Schwenningen.Bei welcher Mannschaft reißt die Siegesserie? Sowohl die zweitplatzierten der Adler Mannheim als auch der Spitzenreiter von den Schwenninger Wild Wings sind nach vier Spieltagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ungeschlagen. Am Donnerstag treffen beide Mannschaften in der SAP Arena aufeinander. Verfolgen Sie die Partie ab 18:30 Uhr im Liveticker.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.01.2021