Adler Mannheim gewinnen gegen Eisbären Berlin

Eishockey.Die Adler Mannheim holen gegen die Eisbären Berlin mit einem 3:0-Sieg (0:0, 0:0, 3:0) ihre ersten Punkte beim Magenta Sport Cup. Im zweiten Spiel des Vorbereitungsturniers kamen die Adler besser ins Spiel als noch im Duell gegen München vor einer Woche (2:3). Nach zwei unterhaltsamen und insgesamt ausgeglichenen Dritteln fiel die Entscheidung im Schlussabschnitt. David Wolf brachte die Adler im Powerplay in Führung (48.) bevor Lean Bergmann zum 2:0 abstaubte (52.). 29 Sekunden vor Schluss traf schließlich Matthias Plachta noch ins leere Tor zum Endstand. Man of the Match wurde Adler-Goalie Felix Brückmann, der ohne Gegentreffer blieb.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020