Adler Mannheim gewinnen Südwest-Duell gegen Schwenninger Wild Wings

Schwenningen.Die Adler Mannheim bleiben die Mannschaft der Stunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitagabend setzte sich das Team von Cheftrainer Pavel Gross mit einem klaren 5:2 (2:1/1:0/2:1) bei den Schwenninger Wild Wings durch. Für den souveränen Tabellenführer der DEL-Südgruppe war es der 15. Sieg im 18. Spiel und der fünfte Erfolg in Serie.

Im vierten Baden-Württemberg-Duell der Saison – erst vor zehn Tagen hatte sich Mannheim an Ort und Stelle mit 4:0 behauptet – mussten die Adler zunächst einen Rückstand schlucken. In der fünften Minute erzielte Jamie MacQueen nach einem Missverständnis in der Defensive der Gäste das 1:0 für Schwenningen. Die Führung der Wild Wings währte jedoch nicht lange. Nach einem Schuss von Sinan Akdag traf Nico Krämmer per Abstauber zum 1:1 für die Adler (10.). In Minute 17 lenkte Angreifer Ben Smith den Puck mit der Schulter in den Schwenninger Kasten – 2:1 für Mannheim.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Markus Eisenschmid im Powerplay auf 3:1 (37.). Im Schlussdrittel legte David Wolf das 4:1 nach (44.). Das 5:1 markierte Mark Katic (55.). Kurz danach verkürzte Travis Turnbull im Powerplay auf 2:5 (56.). Dabei blieb es. Für die Adler geht es am Mittwoch (18.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers weiter.

Liveticker zum Nachlesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021