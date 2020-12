Adler Mannheim in Berlin mit Ben Smith, ohne Andrew Desjardins

Mannheim.Pavel Gross muss für das Spiel der Adler Mannheim bei den Eisbären Berlin am Donnerstag (19.30 Uhr) improvisieren. Dem Trainer steht zwar wieder Ben Smith zur Verfügung, der nach seiner Leihe zum schwedischen Topclub Rögle BK und absolvierter Quarantäne auf seinen Einsatz brennt. Dafür fällt aber dessen Sturmkollege Andrew Desjardins aus. "Er ist im Training unglücklich in die Bande gefallen und hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen", sagte Mannheims Co-Trainer Mike Pellegrims. "Würde eine DEL-Partie anstehen, könnte Andrew wohl spielen. Zu dieser Saisonphase wollen wir ihm aber eine Extrapause geben."

Smith wird in den Sturm zu Tommi Huhtala rücken, den zweiten Außenstürmer muss das Trainerteam noch finden. In der ersten Reihe wird Jason Bast Desjardins' Platz zwischen Matthias Plachta und David Wolf einnehmen. Obwohl die Berliner im MagentaSport-Cup noch auf den ersten Sieg warten, warnt Gross vor den Eisbären: "Sie sind eine gute, sehr schnelle Mannschaft. Wir müssen gut in der Defensive stehen und schnell umschalten."

