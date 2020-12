Adler Mannheim müssen komplette Saison auf Andrew Desjardins verzichten

Mannheim.Stürmer Andrew Desjardins von den Adlern Mannheim wird in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht auf dem Eis stehen. Grund dafür ist seine im Spiel gegen den EHC München erlittene Hüftverletzung, die ihn über die gesamte Spielzeit zum Zuschauen zwingen wird, teilten Adler am Montag mit. Das ist nicht nur für den Spieler schmerzhaft, sondern auch für die Mannschaft von Trainer Pavel Gross. „Einen deiner Top-Mittelstürmer ersetzen zu müssen, ist extrem bitter“, wird Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Desjardins‘ Verletzung soll nun operativ behandelt werden. Am Donnerstag muss der Kanadier den Eingriff über sich ergehen lassen. Damit ist die am 19. Dezember beginnende DEL-Saison für den 34-Jährigen gelaufen, bevor sie überhaupt begonnen hat. In den Augen Alvaaras bricht nun eine der „tragenden Säulen der Mannschaft“ weg. „Sein Ausfall wiegt verdammt schwer“, so der Sportliche Leiter weiter.

