Adler Mannheim: Nürnberg erzwingt in Overtime-Krimi Spiel fünf

Nürnberg.Auf den Einzug ins Play-off-Halbfinale müssen die Adler Mannheim mindestens noch ein Spiel warten, denn in einem packenden Krimi unterlagen die Blau-Weiß-Roten am Freitagabend in Nürnberg nach Verlängerung den gastgebenden Ice Tigers mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1). Nach 5:09 Minuten in der ersten Verlängerung traf Patrick Reimer für die Franken, die damit in der „Best of seven“-Viertelfinalserie auf 3:1-Siege verkürzen konnten und ein fünftes Spiel am Sonntag (16.30 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena erzwangen.

Das erste Drittel in Spiel Nummer vier der Play-off-Viertelfinalserie zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Adlern Mannheim war von einem sicheren Spiel aus der eigenen Defensive heraus geprägt. Das war vor allem bei den Adlern der Fall, die im ersten Abschnitt gerade einmal vier Schüsse auf das Tor von Dennis Endras zuließen. Offensiv waren die Mannheimer in den ersten 20 Minuten letztlich das bestimmende Team, die 13 Torschüsse auf den Kasten von Ice-Tigers-Torwart Niklas Treutle abgaben und dabei auch die besseren Tormöglichkeiten generierten. So wäre es auch nicht unverdient gewesen, wenn David Wolf Sekunden vor der ersten Pause die Adler mit 1:0 (20.) in Führung gebracht hätte, doch Treutle hatte etwas gegen die Mannheimer Führung.

Im zweiten Durchgang sahen die 7111 Zuschauer in der Nürnberger Arena dann ein ganz anderes Spiel, denn beide Teams legten nun ihr Augenmerk auf die Offensive und gingen ein hohes Risiko. Beide Torhüter konnten sich dabei nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen und zeigten außergewöhnliche Paraden. So auch als Patrick Reimer in Unterzahl an Endras scheiterte (28.). Im Gegenzug staubte Matthias Plachta im Powerplay zum 1:0 (28.) für die Adler ab. Die Freude über die Führung hielt nicht lange an, denn in der 32. Minute gelang Brandon Segal der 1:1-Ausgleich für die Hausherren. Auch die Franken durften sich jedoch nicht lange über ihr Tor freuen, denn Mark Katic traf in Überzahl zum 2:1 (35.) für die Adler.

Im dritten Spielabschnitt standen die Adler defensiv dann zunächst wieder ähnlich stabil wie in Drittel eins, aber in Überzahl gelang Daniel Weiss doch das 2:2 (54.) für die Ice Tigers. Die Franken witterten nun Morgenluft und Patrick Reimer erzielte das 3:2 (57.). Die Hausherren schienen nun schon auf der Siegerstraße zu sein. Nach einer Behinderung von Sinan Akdag hatte Jason Bast in der 58. Minute mit einem Penalty-Strafschuss die Entscheidung für die Nürnberger auf der Kelle, doch vergab er das 4:2, weil er nur das Lattenkreuz traf. Als Dennis Endras bereits das Adler-Tor zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte, beförderte Andrew Desjardins die Scheibe 27,1 Sekunden vor der Schlusssirene zum 3:3-Ausgleich in den Nürnberger Kasten und erzwang damit die Verlängerung. In der 66. Minute ließ Patrick Reimer mit seinem Treffer schließlich die Franken den Sieg bejubeln.