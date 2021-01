Adler Mannheim ohne Personalwechsel gegen Straubing

Straubing.Die Adler Mannheim können für ihr Spiel bei den Straubing Tigers am Freitag (18.30 Uhr) keinen ihrer zuletzt verletzt fehlenden Profis zurück im Team begrüßen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross tritt in der Partie der Deutschen Eishockey Liga ohne die Verteidiger Sinan Akdag, Mark Katic, Cody Lampl und Craig Schira an. Zudem stehen die Stürmer Matthias Plachta und Andrew Desjardins (Saison-Aus) nicht zur Verfügung. Im Tor steht erneut Dennis Endras, der beim 2:1-Erfolg gegen Augsburg zuletzt eine überragende Leistung zeigte. Im Angriff könnte der 18-jährige Florian Elias auf den Flügel rücken, dafür übernimmt Felix Schütz wohl die Mittelstürmerposition.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021