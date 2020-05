Adler Mannheim prüfen Corona-Klauseln

Keine Play-offs im Frühjahr 2020, die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga ebenfalls längst noch nicht gesichert - die Ungewissheit nagt derzeit auch an den Adlern Mannheim. Kann die DEL wie geplant am 18. September in die neue Spielzeit starten? Wird das bis Ende August verhängte Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verlängert? Wäre bei diesem Szenario ein

...