Adler Mannheim siegen in Iserlohn

Iserlohn.Im letzten Auswärtsspiel der DEL-Hauptrunde haben die Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters vor 4667 Zuschauern in der Eissporthalle in Iserlohn mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gewonnen und Platz zwei in der Tabelle behauptet.

Im ersten Drittel brachte David Wolf die Adler in Überzahl mit 1:0 (3.) in Führung. Nico Krämmer legte im zweiten Abschnitt das 2:0 (24.) für den Titelverteidiger nach. Im Schlussabschnitt waren gerade einmal 35 Sekunden gespielt, da erhöhte Tommi Huhtala auf 3:0 (41.). In Überzahl verkürzte Chris Rumble für die Hausherren auf 1:3 (43.). In der Schlussminute besorgte Brent Radeke mit einem Empty Net Goal den 4:1-Endstand für die Adler (60.).

Am Sonntag (14 Uhr) haben die Adler Mannheim zum Hauptrundenabschluss die Schwenninger Wild Wings in der SAP Arena zu Gast.