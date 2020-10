Adler Mannheim spielen beim „MagentaSport-Cup“

Mannheim.Monatelang hat die Corona-Pandemie den Eishockey-Sport lahmgelegt, doch nun gibt es ein Licht am Ende des schier endlos erscheinenden Tunnels – zumindest aus Sicht der Adler Mannheim. Im November startet mit dem „MagentaSport-Cup“ ein Testwettbewerb an dem acht DEL-Klubs teilnehmen werden.

Wie die Adler am Donnerstag mitteilten, ist das Finale des Turniers für den 12. Dezember terminiert. Neben den Adlern kämpfen auch die Eisbären Berlin, die Düsseldorfer EG, die Krefeld Pinguine, die Schwenninger Wild Wings, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, die Grizzlys Wolfsburg sowie der EHC Red Bull München um den Turniersieg. Aufgeteilt in zwei Gruppen werden an insgesamt 24 Spieltagen die besten vier Teams ermittelt, die dann ins Halbfinale einziehen.

Erstmals seit dem Corona-bedingten Saisonabbruch im März stehen sich die DEL-Teams damit wieder im direkten Wettbewerb gegenüber. Auf Initiative der Telekom erhalten die teilnehmenden Teams die Chance, Matchpraxis unter professionellen Bedingungen zu erlangen. Und die Fans haben nach langer Pause die Gelegenheit, die Spieler zurück auf dem Eis zu erleben.

Die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross wird noch ein paar freie Tage genießen, ehe sie sich am 31. Oktober einem Coronatest unterzieht und zwei Tage später in die Vorbereitung zur neuen Saison startet, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Dezembers beginnen wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020