Adler Mannheim suchen kühlen Kopf

Das beste Beispiel lieferten sie in der Verlängerung von Spiel drei am Sonntag. Brett Olson brannten in der 68. Minute die Sicherungen durch, als der Panther-Angreifer seinen Gegenspieler Chad Kolarik mit einem Kopfstoß aufs Eis beförderte. Zwar wanderte auch der Adler-Angreifer in die Kühlbox, dennoch gingen die Mannheimer mit einer dreiminütigen Überzahl aus dieser Szene hervor. Das folgende Powerplay war jedoch einfach nur grausam. Das sah auch Daniel Sparre so, der sein Team mit dem 3:3 (53.) erst in die Verlängerung gerettet hatte: „Statt in dieser Überzahl die Entscheidung herbeizuführen, hat sie uns aus welchen Gründen auch immer den Wind aus den Segeln genommen.“

Auch Christoph Ullmann, der für den angeschlagenen Devin Setoguchi ins Team gerückt war, wusste genau, dass die Adler eine große Chance ausgelassen hatten. „Wir hätten in Führung gehen müssen. Stattdessen sind wir dreimal nach einem Rückstand zurückgekommen. Zwar war das stark, es hat aber auch Kraft gekostet“, sagte der 34-jährige Routinier, der mit Marcus Kink und Brent Raedeke die vierte Angriffsreihe bildete. Ullmann warnte davor, jetzt zu viel zu grübeln. „Natürlich ist diese Niederlage bitter, keine Frage. Wir müssen sie schnell vergessen, positiv bleiben und dürfen uns nicht unterkriegen lassen“, lautete sein Plan. Das Wichtigste sei, schob er hinterher, clever zu spielen: „Wir müssen aggressiv auftreten, unsere Checks zu Ende fahren. Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht provozieren und von den Nickligkeiten der Ingolstädter vom Spielplan abbringen lassen.“ Zu Olsons Aussetzer hatte Ullmann eine klare Meinung: „Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Karriere schon einmal so ein Foul gesehen zu haben.“

Was den Adlern Hoffnung geben sollte, ist die Tatsache, dass sie anscheinend einen Weg gefunden haben, um den starken Timo Pielmeier im Ingolstädter Tor zu überwinden. Die Treffer im letzten Drittel der regulären Spielzeit zeigten am Sonntag, wie es funktionieren kann: Sowohl bei Marcel Goc’ 2:2 (50.) als auch bei Sparres 3:3 (53.) verwerteten die Mannheimer Nachschüsse. „Wir müssen Verkehr vor Pielmeier machen. Wenn er den Puck sieht, hält er ihn auch“, betonte Sparre.

Um ins Halbfinale einzuziehen, müssen die Mannheimer auch ihre individuellen Fehler in der Defensive abstellen. Tim Stapleton traf in doppelter Überzahl zum 1:0 (14.), als Thomas Larkin und Matthias Plachta auf der Strafbank saßen. Beim 2:1 (47.) nutzte Ville Kositinen die Unordnung in der Adler-Abwehr, vor Thomas Greilingers 3:2 (51.) patzte Sinan Akdag, und in der Verlängerung konnte Mike Collins die Partie nur deswegen entscheiden (73), weil die Adler nicht energisch genug nach hinten eilten. „Ingolstadt ist immer da, wenn wir Fehler machen“, musste Matthias Binder konstatieren.

Der Geschäftsführer der Adler erklärte noch einmal, warum der Club nach dem heftigen Check von Fabio Wagner in Spiel zwei gegen Phil Hungerecker kein Ermittlungsverfahren bei der DEL gegen den Ingolstädter Verteidiger beantragt hatte. Wäre dies abgeschmettert worden, hätten die Mannheimer im kompletten Verlauf der Play-offs kein weiteres mehr einleiten dürfen. Und von sich aus wird die Liga nicht tätig. Auch das wird Thema bei Vater und Sohn Wolf gewesen sein. (cr)

