Adler Mannheim treffen im Playoff-Viertelfinale auf Nürnberg

Mannheim.Titel-Mitfavorit Adler Mannheim trifft im Play-off-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft auf die Nürnberg Ice Tigers. Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat der Hauptrunden-Erste im ersten von maximal sieben Duellen mit den Franken Heimrecht. Die Nürnberger gewannen am Sonntag das entscheidende Spiel der ersten Play-off-Runde bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven 3:2 nach Verlängerung. Die Serie endete dadurch mit 2:1 für den Hauptrunden-Zehnten.

Am Freitag hatten die Ice Tigers nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung am Ende der zweiten Verlängerung noch den Serien-Ausgleich hinnehmen müssen. Die Mannheimer hatten in der ersten Saison unter Trainer Pavel Gross eine glänzende Hauptrunde als Erster abgeschlossen und gelten neben Titelverteidiger EHC Red Bull München als Meisterschaftsfavorit.