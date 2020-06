Adler Mannheim: Udo Scholz auf Intensivstation

Mannheim.Udo Scholz, Hallensprecher der Adler Mannheim, hat in der Nacht auf Sonntag einen Herzstillstand erlitten und befindet sich auf der Intensivstation. Das teilte der Verein in einem Beitrag auf Facebook am Dienstag mit.

"Durch die Vielzahl an Nachfragen zu Udos Gesundheitsstand, die uns in den vergangenen Tagen erreicht haben, möchten wir euch in Absprache mit Udos Familie bitten, von weiteren Nachfragen jeglicher Art abzusehen. Lieber Udo, wir sind mit unseren Gedanken bei dir und drücken dir alle Daumen, dass du schnell wieder gesund wirst", heißt es weiter in der Mitteilung.