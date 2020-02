Adler Mannheim verlieren das Topspiel gegen München mit 1:2

Mannheim.13.600 Zuschauer verfolgten in der ausverkauften SAP Arena ein hart umkämpftes Spitzenspiel zwischen den beiden laufstärksten Mannschaften der Liga – dem Titelverteidiger Adler Mannheim und dem Tabellenersten EHC München. Ein starkes letztes Drittel der Gäste aus München verhinderte die Aufholjagd des Tabellenzweiten aus Mannheim und sorgte dafür, dass die Adler trotz früher Führung keine Punkte aus dem direkten Vergleich mitnehmen konnten. Die Mannheimer unterlagen trotz starker Leistung in den ersten beiden Dritteln daheim mit 1:2.

Bereits in der dritten Spielminute schoss Topscorer Borna Rendulic nach Vorlage von Andrew Desjardins die Adler vom linken Bullykreis zur 1:0-Führung. Die Mannheimer ließen in Unterzahl wenig zu und versuchten sich durch schnelle und präzise Pässe vor das Tor der Roten Bullen zu spielen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels dann die Dreifach-Möglichkeit für die Gäste aus München. Adler-Goalie Dennis Endras und Mark Katic verhinderten den Ausgleich. Das letzte Drittel begannen die Roten Bullen so, wie das vorherige beendet hatten. Mit einem deutlichen Chancenplus drängte der Tabellenerste auf den Ausgleich. In der 46. Spielminute traf Trevor Parkes per Direktschuss zum 1:1-Ausgleich. In der letzten Spielminute legte Parkes auf Christopher Bourque quer, der für München schließlich das 2:1 erzielte.

Yannic Seidenberg wurde vor der Partie von DEL für seinen 1000. Einsatz geehrt. Von der Liga erhielt der 36-Jährige einen Ring aus Weißgold und Silber. Zudem sind der Name, die Rückennummer 36 und die 1000 eingraviert. Der Olympia-Zweite ist nach Mirko Lüdemann, Daniel Kreutzer, Niki Mondt, Patrick Köppchen und Sebastian Furchner der sechste DEL-Profi in der 1000er-Gruppe.