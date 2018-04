Anzeige

Mannheim.Die Adler Mannheim haben Spiel vier im DEL-Play-off-Halbfinale gegen den EHC München zu Hause mit 3:6 (2:0, 0:4, 1:2) verloren. In der Serie liegt München nun mit 3:1 in Führung.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Adler: Das Team von Coach Bill Stewart begann druckvoll und dominierte über weite Strecken des ersten Drittels. So platze in der achten Spielminute der Knoten bei Brent Raedeke, als er nach einem herrlichen Diagonalpass von Chad Kolarik sein erstes Playoff-Tor erzielte. München kam nach rund zehn Minuten zwar besser ins Spiel, doch Patrick Mullen erhöhte im Powerplay zum 2:0-Pausenstand (16.).

Im Mittelabschnitt gaben die Adler das Spiel dann jedoch völlig aus der Hand. Markus Lauridsen erzielte zunächst in der 24. Spielminute den Münchner Anschluss. Mannheims Matthias Plachta bekam daraufhin wegen eines Stockschlags eine Strafe von fünf Minuten plus Spieldauer und auch Mark Stuart musste kurz darauf wegen eines Crosschecks auf die Strafbank (29.). In der 25. Minute fälschte dann Patrick Hager einen Schuss von Yannick Seidenberg zum Ausgleich ab. Kurz darauf verwertete Michael Wolf einen Hager-Pass zur Münchner Führung (27.). 36 Sekunden vor der Pause traf Abeltshauser durchs Getümmel sogar zum 2:4.