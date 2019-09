Adler Mannheim: „Wir wollen in der Champions League eine Duftmarke setzen“

Mannheim.Er rackerte wie immer, riss Lücken in die gegnerische Defensive – und traf in seinem ersten Champions-League-Einsatz in dieser Saison: David Wolf spielte beim souveränen 5:0-Erfolg gegen den polnischen Serienmeister GKS Tychy am Freitag so, als wäre er nie weggewesen. Dabei hatte sich der 29-jährige Außenstürmer gerade erst von einer dreiwöchigen Verletzungspause zurückgemeldet. Im ersten

...