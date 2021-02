Adler Mannheim wollen sich gegen Ingolstadt weiter steigern

Die Adler Mannheim unter Trainer Pavel Gross zeichnet eines aus: Auch nach einem Erfolg heben sie nicht ab, dafür trägt der Coach Sorge. Sein Motto ist: Es gibt immer Luft nach oben. So war das auch am Freitag nach dem 5:4-Sieg im Prestigeduell beim EHC Red Bull München, als die Adler in der Deutschen Eishockey Liga lange eine bärenstarke Leistung zeigten. „Wir haben nicht unser bestes

...