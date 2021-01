Adler mit Overtime-Sieg gegen Ingolstadt

Mannheim.Die Adler Mannheim sind am zwölften Spieltag der DEL-Gruppe Süd gegen den ERC Ingolstadt mit einem 2:1-Sieg in die Erfolgspur zurückgekehrt. Dabei blieb es lange spannend - besonders die Schlussminuten hatten es in sich.

Trotz eines intensiven und schnellen ersten Drittels mit einigen Torchancen ließ das erste Tor bis zur 33. Spielminute auf sich warten. Denn Felix Brückmann im Mannheimer Tor und Gäste-Goalie Michael Garteig zeigten starke Paraden und hielten ihre Tore sauber. David Elsner brachte Ingolstadt dann jedoch in Führung und belohnte die Gäste für ihre Leistung im Mittelabschnitt. Denn während im ersten Drittel noch die Adler die Oberhand hatten, hatten die Panther im Mittelabschnitt mehr vom Spiel.

Im Schlussdrittel mussten die Adlerfans bis in die 58. Spielminute bangen, als Brendan Shinnimin, den Ausgleich besorgte. Das glückliche Ende für Mannheim besorgte dann Markus Eisenschmid, der nach 15 Sekunden Overtime den Siegtreffer erzielte.

Am Mittwoch (20.30 Uhr) ist das Team von Coach Pavel Gross in München gefordert.

