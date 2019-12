Adler mit starkem Comeback gegen Düsseldorf

Mannheim.Die Adler Mannheim haben ihre Siegesserie in der DEL ausgebaut. Mit 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) hat das Team von Coach Pavel Gross am 23. Spieltag gegen die Düsseldorfer EG gewonnen. Es ist der fünfte DEL-Sieg in Folge.

Dabei sah es lange nach einem Sieg der Gäste aus. Noch in der 51. Spielminute lag die DEG mit 3:1 vorne. Doch dann begannen die Adler-Festspiele: Tim Stützle (52.) erzielte den Anschlusstreffer, nachdem bis dahin nur Phil Hungerecker (13.) für die Adler getroffen hatte.

Dann waren nicht nur die Fans, sondern auch die Mannschaft wieder hellwach: Joonas Lehtivuori (55.), Borna Rendulic (56.) und Andrew Desjardins (59.) sorgten schließlich für das 5:3. Für Düsseldorf hatten Alexander Barta (17.), Charlie Jahnke (28.) und Jerome Flaake (45.) getroffen.

Am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen die Adler Mannheim den ERC Ingolstadt in der SAP Arena