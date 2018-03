Adler nach Sieg gegen Ingolstadt auf Halbfinal-Kurs

Anzeige

Mannheim.Die Adler Mannheim haben in der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga gegen den ERC Ingolstadt ihre Führung auf 3:1 ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen die Bayern 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) und benötigt in der 'Best-of-seven'-Serie nur noch einen Sieg, um in das Play-off-Halbfinale einzuziehen.

In einem phasenweise hochklassigen und verrückten Eishockeyspiel ging Ingolstadt im ersten Drittel durch David Elsner in Fürhung (12. Spielminute). Kurz nach der Drittelpause baute Mike Collins diese zunächst aus (23.), ehe Routinier Christoph Ullmann den Anschluss für die Adler herstellte (28.).

Zum Ende des Mittelabschnitts und zu Beginn des dritten Drittels überschlugen sich die Ereignisse dann im Minutentakt: Collins baute die Führung der Gäste zunächst wieder aus (37.), ehe David Wolf (39.), Garrett Festerling (40.) und Thomas Larkin (43.) die Partie drehten. Binnen vier Spielminuten spielten die Adler aus einem 1:3-Rückstand eine 4:3-Führung heraus. Matthias Plachta erhöhte nach einem kapitalen Abspielfehler in der Ingolstädter Defensive schließlich sogar noch auf 5:3 (52.).