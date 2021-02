Adler nehmen Taylor Leier unter Vertrag

Mannheim.Die Adler Mannheim haben den kanadischen Eshockey-Spieler Taylor Leier unter Vertrag genommen. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Leier lief zuletzt als Flügelstürmer für HC Oceláři Třinec in der tschechischen Extraliga auf. In Mannheim unterzeichnete er einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2020/21.

Nach der obligatorischen Quarantäne und zwei negativen PCR-Tests könnte Leier, der bei den Adlern mit der Rückennummer 23 auflaufen wird, demnach am kommenden Dienstag (9. Februar) beim Auswärtsspiel in Schwenningen erstmals zum Einsatz kommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021