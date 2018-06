Adler planen Akademie

Anzeige

Wie die Akademie genau aussehen soll, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Geht es nach Hopp, sollen eineinhalb Eisflächen und eine Athletikhalle entstehen. Eineinhalb Eisflächen? Der Adler-Boss klärt auf: „Eine halbe Eisfläche reicht aus, um beispielsweise ein Torhütertraining zu absolvieren.“ Bevorzugt wird eine Lösung mit neuem Internat, was das Projekt selbstverständlich verteuern würde. Zurzeit drücken die Nachwuchsspieler in der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) die Schulbank.

„Ich würde zwar nicht sagen, dass wir vor der Quadratur des Kreises, aber doch vor einer großen logistischen Herausforderung stehen“, betont Hopp. Erst wenn feststeht, wie das Projekt konkret umgesetzt werden soll, kann auf die Frage der Finanzierung geklärt werden. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Zuschüsse des Landessportbundes und des Deutschen Olympischen Sportbundes zu bekommen – diese sind aber an Normen geknüpft. Ein Teil wird über die Dietmar-Hopp-Stiftung gestemmt.“ Er hofft, dass er im August oder September final Bescheid weiß, „ob das Projekt fliegt“, wie er sich ausdrückt. Um die Chancen der Realisierung auszudrücken, benutzt er ein Bild: „Die Ampel steht auf orange mit der Tendenz, auf grün umzuspringen.“

Die Adler treiben die Pläne der Nachwuchsakademie voran, weil sie gemerkt haben, dass sie beim vorhandenen Jungadler-Projekt an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Das betrifft die begrenzte Anzahl der Eisflächen genauso wie die Wohnsituation der Talente. „Auch dem Thema Ganztagsschule kommt eine größere Bedeutung zu“, erklärt Hopp, der nicht ausschließen will, dass eventuell neben dem Eishockey eine weitere Sportart mit ins Boot genommen wird. Der Eiskunstlauf wäre die naheliegendste Option, aber auch die Leichtathletik ist ein Kandidat.

Kuhl wird Projektleiter

Verläuft alles so, wie es sich die Adler vorstellen, soll Marcus Kuhl mit die Projektleitung übernehmen. Der Geschäftsführer des Eishockey-Leistungszentrums Mannheim sieht in den Plänen der Blau-Weiß-Roten durchaus eine Reaktion auf die bestehende Nachwuchsakademie im österreichischen Liefering, aus der die Teams von Red Bull (Salzburg und München) ihre Teams speisen. Die Lösung in Mannheim solle vielleicht nicht ganz so groß ausfallen, aber sie sei von entsprechender Bedeutung.

Auf die Frage, ob die Mannheimer Adler mit ihrem Vorhaben die Lücke zur Red-Bull-Organisation schließen wollen – München gewann in den letzten drei Jahren die Meisterschaft in der DEL –, reagiert Hopp ausweichend. „Wir schauen in erster Linie auf uns selbst“, betont der 37-Jährige. „Wir kennen unsere Stärken, wissen aber auch, dass wir infrastrukturell noch Nachholbedarf haben“, fügt er hinzu.

Größter Vorteil des Mannheimer Modells im Vergleich zur Konkurrenz im Süden ist die duale Ausbildung. Hier wird Wert auf die schulische Ausbildung gelegt, auch Praktikumsplätze werden angeboten. „Wir wollen unseren Sport in Deutschland weiter voranbringen“, betont Hopp, der auch Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes ist, „und die Jungadler auf eine neue Entwicklungsstufe hieven.“

