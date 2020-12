Adler-Podcast: Ab jetzt gibt’s was auf die Ohren

Mannheim.Hände weg von der Tastatur, ran ans Mikro. Die „MM“-Sportredakteure Christian Rotter und Jan Kotulla schreiben künftig nicht nur über die Adler Mannheim – nein, sie sprechen auch über das, was bei den Blau-Weiß-Roten aus der Eishockeystadt los ist.

Die beiden sind seit langem ganz nah dran, ohne die nötige Distanz vermissen zu lassen. Nur so sind objektive Analysen und spannende Hintergründe möglich. Da das Duo aus dem Odenwald nicht auf den Mund gefallen ist, wird der „Adler-Check“ mit Sicherheit keine trockene Angelegenheit.

Einen besseren Einstieg in die Eishockey-Berichterstattung als die Saison 2000/01 hätte sich beispielsweise Jan Kotulla nicht wünschen können. Die Adler triumphierten in München und holten sich mit Kulttrainer Bill Stewart die Meisterschaft. Seitdem hat der heute 50-Jährige zahlreiche Höhepunkte wie die Titel 2007, 2015 und 2019, aber auch einige Tiefen bei den Adlern hautnah miterlebt.

Genau wie Christian Rotter. Seit seinen Zeiten als Stadionordner im legendären Friedrichspark schlägt sein Herz für das Eishockey, über das er seit zwei Jahrzehnten berichtet. Der 43-Jährige hat gleich 111 Gründe plus elf Bonusgründe aufgelistet, warum man die Adler lieben muss – und daraus ein Buch gemacht. Rotter ist allerdings auch unser Experte für die Nationalmannschaft und die nordamerikanische Profiliga NHL.

Verstärkung am Mikrofon holen sich Christian Rotter und Jan Kotulla mit den beiden Podcastern Philipp Koehl und Sven Metzger von „Eiszeit FM“. Wenn es dann – hoffentlich bald – die Infektionszahlen zulassen, sollen natürlich weitere Experten, wie Trainer und Spieler, den Weg ins Podcast-Studio in der Dudenstraße finden und am Mikrofon Rede und Antworten stehen.

Für Novizen und Experten

Wie im Stadion gibt es auch im „Adler-Check“ das Eröffnungsbully. Mit weiteren Rubriken wie dem Backcheck, dem Forecheck oder dem Crosscheck geht es zum Offside und dem Powerplay in die Overtime. Zu viel Eishockey-Kauderwelsch? Keine Sorge. In jeder Folge wird ein Fachbegriff so erklärt, dass man beim nächsten Fachsimpeln mit den Kolleginnen und Kollegen locker glänzen kann. Es sollte also nur noch eine Frage der Zeit sein, wann sich auch Eishockey-Novizen in die schnelleste Mannschaftssportart der Welt verlieben.

Wer jetzt Lust auf Eishockey und die Adler Mannheim bekommen hat – perfekt. Herunterladen können sich alle Interessierten den Podcast hier. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden.

