Adler schießen Krefeld ab - Torfestival in der Seidenstadt

Krefeld.Am 38. DEL-Spieltag waren die Adler Mannheim bei den Krefeld Pinguinen zu Gast und holten sich mit einem 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)-Auswärtssieg vor den 3676 Zuschauern in der Seidenstadt den sechsten Sieg in Folge.

Im ersten Drittel profitierte Phil Hungerecker von der schönen Vorarbeit von Nico Krämmer, als er frei vor dem Krefelder-Torhüter Dimitri Pätzold zum 1:0 (7.) für die Adler vollstreckte. Der zweite Adler-Treffer war dann insbesondere dem Willen von Tim Stützle zu verdanken, der sich bis in den Torraum der Hausherren durchtankte und auch im liegen die Scheibe an Pätzold vorbei brachte, diese schien aber nicht über die Linie zu wollen und so reagierte Matthias Plachta schnell und stocherte den Puck zum 2:0 (18.) ins Tor. Die Schiedsrichter hatten schon auf dem Eis auf Tor für Mannheim entschieden und sahen sich darin nach Ansicht des Videobeweises auch bestätigt.

Im zweiten Abschnitt ging es dann für die Hausherren in der 30. Minute zu schnell, als zunächst Ben Smith auf 3:0 (30.) für die Adler erhöhte und Matthias Plachta nur 22 Sekunden später das 4:0 (30.) folgen ließ. Der Meister hielt den Druck aufrecht und Nico Krämmer legte zum 5:0 (33.) nach.

Im Schlussabschnitt brachte Laurin Braun die Gastgeber mit dem 1:5 (54.) auf die Anzeigetafel, den alten Abstand stelle aber Jan-Mikael Järvinen wieder her, der in Überzahl eine Sekunde vor Spielende auf 6:1 (60.) stellte.

Am Sonntag um 14 Uhr laden die Adler Mannheim zum Familientag in die SAP Arena ein, dann sind die Augsburger Panther in der Quadratestadt zu Gast. and