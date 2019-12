Adler-Schock: Eisenschmid fällt drei Monate aus

Mannheim.Die Verletztenmisere bei den Mannheimer Adlern wird immer dramatischer - und das ausgerechnet vor dem Baden-Württemberg-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings am Freitag (19.30 Uhr/SAP Arena). Am Sonntag hatte sich Adler-Stürmer Markus Eisenschmid im Spitzenspiel in München eine Knieverletzung zugezogen, als er unglücklich mit Verteidigerkollege Joonas Lehtivouri zusammengeprallte. Am

