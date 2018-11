Adler setzen nächsten Haken

Mannheim.Die Mannheimer Adler bleiben das Maß der Dinge in der Deutschen Eishockey Liga. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross verabschiedete sich mit einem 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) gegen die Augsburger Panther in die Deutschland-Cup-Pause. Es war der achte Sieg in Folge für den Tabellenführer. Getrübt wurde die glänzende Stimmung beim Familientag, den die Adler beim gemeinsamen Eislaufen mit ihren kleinen Fans feierten, durch die schwere Verletzung von Topscorer Chad Kolarik. Der Stürmer hatte beim 3:2-Erfolg in Iserlohn am Freitag eine Handverletzung erlitten und fällt mehrere Wochen aus. Genau wie Marcel Goc, der an der Kniescheibe operiert wurde.

„Ich hoffe, dass die beiden Jungs schnell wieder zurückkommen und wir alle von weiteren Verletzungen verschont bleiben“, erklärte Marcus Kink nach dem Heimsieg. Der Kapitän hatte als überzähliger Akteur vor dem Wochenende fünf Partien pausieren müssen. „Klar will jeder spielen, aber man darf den Kopf nicht hängen lassen. Es geht darum, der Mannschaft zu helfen, damit wir erfolgreich sind“, erklärte der dienstälteste Adler und freute sich über die Serie. „Das fühlt sich super an. Denn es ist ja nicht so, dass uns jemand etwas schenkt. Wir arbeiten hart und werden dafür belohnt. Besonders schön ist es, mit einem 4:0 am Familientag in die Pause zu gehen.“

Einen viel besseren Start in die Begegnung mit dem Tabellenvierten hätten sich die Mannheimer und die 11 904 Zuschauer in der SAP Arena nicht wünschen können. Nach 40 Sekunden stand es bereits 1:0. Brendan Mikkelson schoss, Tommi Huhtala fälschte ab, Panther-Torhüter Markus Keller war geschlagen. „Wir wussten, wir spielen gegen ein Team, das neun seiner letzten elf Spiele gewonnen hat. Da war es sehr hilfreich, bereits nach dem ersten Wechsel in Führung zu gehen“, war Gross sehr zufrieden.

Video Sport Adler-Fans radeln für den guten Zweck Mannheim, 04.11.2018. Das Adler Mannheim Fanprojekt startete die erste "Fanprojekt-QuadRADetour" zu einem guten Zweck: Anhänger des Eishockey-Teams radelten vom Friedrichspark zum Heimspiel der Adler gegen die Augsburger Panther in der SAP Arena. Mannheim, 04.11.2018. Das Adler Mannheim Fanprojekt startete die erste "Fanprojekt-QuadRADetour" zu einem guten Zweck: Anhänger des Eishockey-Teams radelten vom Friedrichspark zum Heimspiel der Adler gegen die Augsburger Panther in der SAP Arena.

Die Augsburger zeigten sich wenig beeindruckt, die Blau-Weiß-Roten hatten immer wieder Probleme, ins gegnerische Drittel zu kommen. Drei Minuten vor der Pause mussten die Adler dann auch noch in Unterzahl ran. Andrew Desjardins störte die Augsburger vor deren Kasten, Matthias Plachta war sofort zur Stelle, zog ab. Keller hatte das Nachsehen und die Adler-Fans feierten das „Tor in Unterzahl“ lautstark (19.).

Im mittleren Spielabschnitt gab es zwar keine Treffer zu bejubeln, obwohl die Mannheimer fast zwei Minuten lang mit zwei Mann mehr randurften. „Wir haben aber trotzdem nicht den Faden verloren, obwohl diese Überzahl nicht gut war“, gab der Coach zu.

Extra-Lob für Endras

Dass die Panther trotzdem nicht mehr herankamen, lag auch daran, dass sich Markus Eisenschmid zu Beginn des Schlussabschnittes im Powerplay ein Herz fasste, abzog und den Puck perfekt erwischte. Die Hartgummischeibe rutschte Keller zum 3:0 durch die Schoner (45.). „Unsere Serie hilft uns da schon“, gestand der Torschütze. „Wir tragen tatsächlich jeden Sieg in einen Kalender in der Kabine ein. Die Saison ist in Segmente von fünf Spielen unterteilt und da macht es Spaß, acht Mal einen Haken dranmachen zu können“, sagte der 23-Jährige. „Wir wissen, dass es jeder Gegner schwer gegen uns hat, wenn wir als Mannschaft auftreten“, steckt nach Eisenschmids Ansicht das Erfolgsgeheimnis im enormen Zusammenhalt. Das wurde beim 4:0 deutlich. Joonas Lehtivuori hätte schießen können, verzögerte aber so lange, bis David Wolf perfekt stand. Der Stürmer-Hüne vollendete (54.). „Was man nicht vergessen darf, ist, dass Dennis Endras wieder großen Anteil an dem Sieg hatte“, betonte Eisenschmid. „Er hat die Augsburger zur Verzweiflung gebracht. Deshalb ist es schön, dass er sich mit dem Shut-out belohnen konnte.“ Die Panther hatten drei Minuten vor Schluss in Überzahl ihren Torhüter vom Eis genommen und auch danach nicht mehr gebracht. Mit Sechs gegen Vier wollten sie zumindest einen Treffer setzen. Matthew White hatte eine Hundertprozentige auf dem Schläger, doch Endras fuhr die Fanghand aus (57.).

Zu feiern gab es nicht nur den Heimsieg, sondern auch den Erfolg der Benefiz-Aktion der Adler-Faninitiative und der Inter-Versicherung. Bei der Rad-Tour zur SAP Arena kamen über 1250 Euro für „Rosy’s Kids Corner“ zugunsten krebskranker Kinder zusammen.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/adler

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.11.2018