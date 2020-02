Adler sind gewarnt

Mannheim.Wenn die Adler Mannheim und die Nürnberg Ice Tigers aufeinandertreffen, haben diese Duelle Derby-Charakter. Auf dem Eis und auf den Zuschauerrängen. Am Donnerstag erwartet der Meister die Franken in der SAP Arena (19.30 Uhr). Während die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross bis zum Abschluss der Hauptrunde Rang zwei verteidigen und Tabellenführer München angreifen will, müssen die Ice Tigers

...