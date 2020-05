Adler starten Sommertraining unter Corona-Bedingungen

Mannheim.Nach dem Saisonabbruch der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen der Corona-Pandemie nach der Hauptrunde haben die Adler unter besonderen Voraussetzungen das Sommertraining begonnen. Performance-Coach Anton Blessing kann dem Ganzen in einem Bericht auf der Homepage der Blau-Weiß-Roten neben den Herausforderungen um die Einschränkungen im Trainingsbetrieb aber auch Positives abgewinnen.

Zum einen nennt Blessing die längere Regenerationszeit. Über eineinhalb Monate mehr Zeit zur Erholung bleibt. Für vergangenen Freitag war das siebte Spiel der Playoff-Finalserie ursprünglich angedacht. Doch nicht nur der Abbruch der Saison, der Anfang-März von der DEL entschieden wurde, und das damit einhergehende Ausbleiben der Playoffs, sondern auch die Absage der WM in der Slowakei, die am Freitag hätte starten sollen, sorgen bei den Spielern für mehr Erholungszeit. Dadurch habe Blessing in diesem Jahr einen gröberen Vorbereitungsfahrplan aufgestellt, wenngleich die derzeitigen Pläne auf einen regulären Saisonstart abzielten. heißt es in dem Bericht. Doch dieser enthalte jederzeit „Raum für Anpassungen“, um sich auf eventuelle Unwägbarkeiten einstellen zu können. „Wir haben in diesem Jahr einen langen Sommer, bei dem man noch nicht weiß, wann er zu Ende sein wird. Entsprechend müssen wir in der Ausgestaltung unserer Pläne eine gewisse Variabilität berücksichtigen“, hebt Blessing hervor.

Auch die DEL fährt wie andere Sportverbände momentan nur auf Sicht. Ob die kommende Saison tatsächlich Mitte September starten kann, steht in den Sternen. Das ändert bei den Adlern natürlich nichts daran, sich bestmöglich auf die kommende Spielzeit vorbereiten zu wollen. Blessing ist gespannt, wie sich das auf den Trainingsbetrieb auswirkt. Denn neben der Regenerationszeit „haben wir in den kommenden Monaten die Option, an den Grundlagen und den Entwicklungspotenzialen jedes Einzelnen mit unterschiedlichen Methodiken zu arbeiten. Man kann andere Ansätze und Ausführungsarten in verschiedenen Intensitäten einbringen“, erklärt der Coach die möglichen Vorteile der langen Corona-Pause.

Die besonderen Bedingungen und der ungewohnte Umfang stellen Blessing aber auch vor Probleme. Da wären zum einen die zu erfüllenden Hygiene-Maßnahmen: „Kein Körperkontakt, nur in Kleingruppen und mit dem nötigen Abstand sowie Gerätedesinfektion nach jeder einzelnen Übung“, erklärt der 32 Jahre alte gebürtige Filderstädter, worauf in Zeiten des Coronavirus bei den Übungseinheiten geachtet werden muss. Selbst geduscht werde zuhause.

An gemeinsames Mannschaftstraining ist derzeit nicht zu denken. Dadurch können der Spaß und auch das Kollektiv auf der Strecke bleiben. Doch mit den Einschränkungen, „dass derzeit keine Teamaktivitäten stattfinden können“, müsse der Club leben. Spielerische Komponenten würden daher zu kurz kommen. „Wir können nicht einfach ein wenig Basketball oder Rugby mit den Jungs spielen“, betont Blessing. Abwechslung in den Einheiten wird es also erst mal nicht geben. Aber auch dafür hat der Performance-Coach einen Plan: „Das alles versuchen wir nun, durch viel Variation und auch Dynamik zu kompensieren.“