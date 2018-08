Adler steigern Intensität

Sursee.Nach dem hart umkämpften 5:3-Erfolg im ersten Testspiel beim Schweizer Zweitligisten EHC Olten schalten die Adler am Wochenende einen Gang hoch. Zwei Partien in zwei Tagen – für die Mannheimer geht es in Sursee heute (17 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten HC Ambri-Piotta sowie am Sonntag (15 Uhr) gegen Vityaz Podolsk aus der multinationalen KHL allerdings nicht nur um den Turniersieg beim

...