Adler: Tommi Huhtala feiert Comeback beim Spiel in Nürnberg

Nürnberg.Die Adler Mannheim können im Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 14.30 Uhr) wieder auf Tommi Huhtala zählen. Der finnische Stürmer hatte die letzten Partien in der Deutschen Eishockey Liga wegen einer Verletzung verpasst. Gute Neigkeiten gibt es auch von Craig Schira: Nachdem der Verteidiger-Neuzugang nach seiner Einreise aus Schweden positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fiel nun auch der dritte Test in Folge negativ aus. Das bedeutet, dass der Kanadier Anfang nächster Woche mit dem Return-To-Play-Protokoll beginnen kann und der Mannschaft von Trainer Pavel Gross möglicherweise schon am 27. Januar im Spiel beim EHC Red Bull München zur Verfügung steht.

