Adler-Trainer Pavel Gross kritisiert die Deutsche Eishockey Liga

Mannheim.Klar, auch Pavel Gross freut sich, dass sich in Mannheim die eishockeyfreie Zeit ihrem Ende nähert. Der Adler-Trainer wäre jedoch nicht er selbst, würde er dies einfach abfeiern, ohne es zu hinterfragen. In der Videoschalte, die der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag zwei Tage vor seinem Start in den MagentaSport-Cup am Donnerstag (19.30 Uhr/ SAP Arena) gegen München veranstaltete, sagte Gross, dass er keine Kritik üben wolle - anschließend tat er genau das.

„Von der Liga haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten keine klaren Nachrichten gehört“, betonte der 52-Jährige. Damit spielte der Coach darauf an, dass hinter vorgehaltener Hand zwar der 18. Dezember als möglicher DEL-Starttermin genannt wird, dieses Datum allerdings frühestens am 19. November bestätigt werden soll. „Ich finde, alles hätte schneller passieren können. Dass wir ohne Zuschauer spielen müssen, ist doch lange klar. Ich weiß nicht, worauf wir warten.“

„Das fand ich gewagt“

Gross hätte sich vonseiten der DEL-Führung eine größere Transparenz gewünscht. Auch das Vorgehen in der Corona-Krise sorgte bei ihm für Kopfschütteln: „Was hätte man machen können, um ein bisschen mehr Geld für die Liga generieren zu können? Man hat nichts gehört, sondern nur spekuliert. Das Einzige, was wir gehört haben, war, dass man bei der Regierung nach 60 Millionen Euro verlangt hat, das fand ich gewagt“, sagte Gross und ergänzte: „Nicht nur mir hat die Kommunikation gefehlt, in der Liga sind inklusive Spieler, Trainer, Betreuer und Physiotherapeuten 400 Menschen angestellt - die hatten das gleiche Gefühl.“

Der akribische Arbeiter sieht sich mit einer Situation konfrontiert, die ihm so gar nicht schmeckt. Gross hat gerne alles unter Kontrolle, will für alle Eventualitäten gerüstet sein. Das ist zurzeit unmöglich: Auf welcher Basis soll er die Saisonvorbereitung vorantreiben? Gross ist bekannt dafür, dass sich seine Mannschaften während der Saison steigern, um zu den Play-offs bei 100 Prozent zu sein. Noch ist aber gar nicht klar, wie der Modus einer möglichen Spielzeit aussehen wird: Sind alle 14-Clubs dabei? Dann wird es wohl eher keine Play-offs geben. Winkt der eine oder andere Verein ab? Dann könnte im Spielplan Platz für die K.o-Runde geschaffen werden. Für dieses Szenario wirbt Gross. „Play-offs sind das Salz in der Suppe. Es wäre schön, wenn wir zumindest Best-of-Five-Serien spielen könnten“, sagte er.

Für das Prestigeduell mit München, das im Gegensatz zu den Adlern bereits einige Testspiele in den Knochen hat, offenbart sich Gross ein Sturmproblem. Dass Tim Stützle und Stefan Loibl (beide verletzt) sowie Ben Smith (noch bis 24. November nach Rögle ausgeliehen), fehlen würden, stand lange fest. In der Neuauflage des 2019er-Finals müssen die Mannheimer aber auch definitiv auf den angeschlagenen Tommi Huhtala verzichten. Hinter dem Einsatz von Nico Krämmer steht noch ein Fragezeichen - das hat jedoch einen positiven Hintergrund: Der 28-Jährige sieht Vaterfreuden entgegen.

Die ersten drei Angriffsformationen sollen so aussehen: Andrew Desjardins, Matthias Plachta und David Wolf haben sich bewährt und bleiben zusammen. Marc Michaelis führt die zweite Reihe mit Lean Bergmann und Nico Krämmer (eventuell) aufs Eis. Brendan Shinnimin, Markus Eisenschmid und Jason Bast bilden den dritten Sturm, im vierten sind Louis Brune und Yannik Valenti gesetzt, die vierte Position ist offen.

Gross bestätigte, dass zuletzt vor allem die Spieler unter den unsicheren Umständen litten. „Ihre biologische Eishockey-Uhr ist gestört. Normalerweise beginnt im August das Trainingscamp, im September folgt der Saisonstart. Sie haben trotzdem hervorragende Arbeit geleistet“, betonte der Coach. Er freute sich zwar, dass der Deutsche Eishockey-Bund einen Weg gefunden habe, am Wochenende in Krefeld den Deutschland Cup zu veranstalten, für die Adler hatte das aber negative Begleiterscheinungen. Zusätzlich zu den verletzten und verliehenen Profis fehlten die Nationalspieler. Gross konnte teilweise nur mit 13 Jungs auf dem Eis arbeiten: „Das hat es schwer gemacht, am System zu feilen.“

Wie die Spieler müssen sich auch die Trainer regelmäßigen Coronatests unterziehen. Zuletzt war das am Samstag der Fall, an diesem Mittwoch steht der nächste an. Trotz der Unwägbarkeiten wünscht sich Gross nichts sehnlicher als - endlich - ein klares Zeichen der DEL. Damit die Ungewissheit endet und er das machen kann, was er am liebsten tut: Pläne schmieden.

