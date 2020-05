Adler trainieren intensiv

Mannheim.Beginnt die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga wie geplant am 18. September? Obwohl infolge der Corona-Pandemie derzeit niemand weiß, ob die Saison eventuell später angepfiffen werden muss und es sogar Überlegungen über einen neuen Modus gibt, legen die Spieler der Adler Mannheim die Hände nicht tatenlos in den Schoß. Im schweißtreibenden Sommertraining bereiten sie sich unter Anleitung von Fitnesscoach Anton Blessing in Kleingruppen auf den Tag X vor, an dem der Puck wieder über die Eisfläche flitzen kann. Unser Bild zeigt Neuzugang Stefan Loibl aus Straubing. cr

