Adler treffen auf Wölfe aus Grenoble

Zürich/Mannheim.Die Adler Mannheim bekommen es zum Start der Champions Hockey League mit dem französischen Club Grenoble zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Zürich. „Ich muss gestehen, dass ich über diese Mannschaft nicht so viel weiß. Aber wer den nationalen Titel gewonnen hat, hat etwas vorzuweisen“, erklärt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara auf Nachfrage dieser Redaktion. Die „brennenden Wölfe“ aus dem Nobel-Skiort gewannen insgesamt sieben Mal die nationale Meisterschaft (1981, 1982, 1991, 1998, 2007, 2009 und 2019). „Jetzt wissen wir, gegen wen wir beginnen und haben Zeit, uns auf dieses Team vorzubereiten“, verlässt sich Alavaara auf den Trainerstab um Chefcoach Pavel Gross. Unterschätzen werden die Mannheimer die Franzosen keinesfalls. „Wer denkt, das ist ein Club aus einer kleineren Liga, der wird in diesem Wettbewerb zerrissen“, warnt der Manager.

Losgehen soll die verkürzte CHL-Saison mit dem Spieltag am 6./7. Oktober. „Der Zeitraum ist so festgesetzt. Sollte es behördliche Beschränkungen geben, müssen wir nach Lösungen suchen“, hofft der Manager aber darauf, dass sich die Situation normalisiert. Denn der Zeitplan ist straff. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen die ersten CHL-Partien vor dem Start der DEL-Saison ausgetragen wurden, geht es aufgrund der Pandemie später los. Dafür wurde der Spielplan aber auch gestrafft. Statt 125 Begegnungen werden nun lediglich 61 Partien ausgetragen.

Die Adler sind Gründungsmitglied der europäischen Liga und nun zum sechsten Mal dabei. „Wir wollen möglichst weit kommen“, erklärt Alavaara. In der vergangenen Saison war im Achtelfinale Schluss, der tschechische Club Mountfield HK hatte zu starken Beton angerührt.

Neben Mannheim sind drei weitere deutsche Clubs im Wettbewerb vertreten. Der Hauptrunden-Erste der DEL, Red Bull München, bekommt es mit dem CHL-Debütanten Ilves Tampere aus Finnland zu tun, die Straubing Tigers treffen auf Servette Genf und die Eisbären Berlin spielen gegen den schwedischen Club Luleå Hockey. jako

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020