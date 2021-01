Adler unterliegen in Straubing

Straubing.Die Adler Mannheim haben am Freitag bei den Straubing Tigers mit 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) im zehnten Spiel der DEL Saison 2020/2021 die zweite Niederlage erlitten, führen die Südgruppe der DEL aber weiterhin als Tabellenführer an.

Im ersten Drittel gab es auf beiden Seiten keine Tore zu vermelden, das änderte sich im zweiten Abschnitt.

Markus Eisenschmid machte sich an seinem 26. Geburtstag selbst ein Geschenk, als er die Adler in Überzahl mit 1:0 (30.) in Führung brachte. Die Freude über den Führungstreffer hielt aber nicht lange an, denn in der 32. Minute erzielte Mitchell Heard den 1:1-Ausgleich für die Hausherren. Als es eigentlich schon so schien, als würde es beim Stand von 1:1 in die zweite Drittelpause gehen, da schlugen die Tigers 36,7 Sekunden vor der zweiten Pausensirene in Person von Kael Mouillierat zum 2:1 (40.) zu.

Auch im Schlussabschnitt sollte es keine Tore geben, dabei ließen die Adler in der Schlussphase der Begegnung bei einer Fünf gegen Drei Überzahl die große Gelegenheit zum 2:2-Ausgleich ungenutzt.

Am Sonntag (17 Uhr, live auf Sport1) geht es für die Adler Mannheim in der DEL mit dem Heimspiel in der SAP Arena gegen den ERC Ingolstadt weiter.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021