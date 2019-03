Adler warten weiter auf den Halbfinalgegner

Die Mannheimer Adler warten weiter auf ihren Halbfinalgegner in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga. Sicher ist: Der Meister vom EHC München und die Augsburger Panther werden es nicht werden. Das geht aus den Ergebnissen der Freitagabendspiele in der Viertelfinalserie hervor.

Den Münchenern gelang dabei mit einem 4:3 gegen die Eisbären Berlin der entscheidende Sieg zum 4:2 in der Serie und kegelten damit die Hauptstädter aus dem Wettbewerb. Die Düsseldorfer EG (4:3 nach Verlängerung gegen Augsburg) und die Kölner Haie (5:2 gegen den ERC Ingolstadt) glichen mit ihren Siegen jeweils zum 3:3 aus und erzwangen somit ein siebtes und damit letztes Spiel.

Die Adler treffen in der Halbfinalserie auf das Team, das die schlechteste Platzierung aus der Hauptrunde in die Runde der letzten Vier mitnimmt. Da alle noch verbliebenen Mannschaften schlechter als der amtierende Meister aus München abschnitten, entscheidet sich der Gegner für die nächsten vier bis sieben Spiele der Adler aus drei der vier oben genannten Mannschaften, denn auch Augsburg scheidet aufgrund der Platzierungsregel schon mal aus.

Das erklärt sich folgendermaßen: Gewinnen die Panther (3. Platz nach der Hauptrunde) am Sontag (14 Uhr) das Heimspiel gegen Düsseldorf (6.) würde die Mannschaft von Trainer Pavel Gross auf den Sieger der Partie Köln (4.) gegen Ingolstadt treffen (5.). Das zweite Halbfinale wäre dann ein rein bayerisches Duell zwischen den Fuggerstädtern und den Münchenern. Würde andersherum Düsseldorf gegen Augsburg gewinnen, wären die Rheinländer gleichzeitig der Gegner der Adler im Semifinale. Der Sieger aus dem Spiel Köln gegen Ingolstadt trifft dann folglich auf München.

Die Adler qualifizierten sich gegen die Nürnberg Ice Tigers für die Halbfinalserie. Der entscheidende Sieg gelang den Kurpfälzern dabei beim 7:4 im Heimspiel am vergangenen Sonntag. Damit kegelte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die Franken mit 4:1 Siegen aus der Viertelfinalserie.

Das erste Semifinale der Blau-Weiß-Roten steigt am Dienstag, 2. April (19.30 Uhr), in der heimischen SAP Arena. Die Halbfinalserie wird im Modus „Best of seven“ ausgetragen.