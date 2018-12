Adler wollen Schwung ausnutzen

Adler-Schlussmann Dennis Endras hielt in München überragend. © Pix

Mannheim/München.Noch keine zwei Wochen ist es her, da brachte der 1:0-Sieg nach Penaltyschießen in München den Mannheimer Adlern ihr Selbstvertrauen zurück. Drei weitere Siege (5:3 gegen Augsburg, 7:2 gegen Ingolstadt, 5:1 in Köln) ließ die Mannschaft von Trainer Pavel Gross folgen. Die Blau-Weiß-Roten bauten damit zudem die Tabellenführung aus. Heute heißt der Gegner der Mannheimer erneut München und wieder müssen die Adler in der bayrischen Hauptstadt antreten.

„Das wird ein schweres Spiel“, ist sich Stürmer Nico Krämmer bewusst, „wie gegen jeden Gegner“, relativiert der 26-Jährige jedoch auch. „Gerade als Tabellenführer will dich ohnehin jede Mannschaft schlagen. Daher müssen wir wieder 110 Prozent geben“, hat er die Maßgabe von Gross verinnerlicht, sich nicht auf den Gegner zu konzentrieren, sondern selbst die Kleinigkeiten perfekt auszuführen.

Gegenseitiger Respekt

Ähnlich sieht das Torhüter Dennis Endras: „Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit. Schon die letzten zwei Partien haben schon gezeigt, dass es extrem eng wird.“ Der Nationalkeeper war beim 1:0 der Sieggarant, ließ sich im Olympia-Eissportzentrum einfach nicht bezwingen. „Wir werden um jeden Zentimeter Eis kämpfen müssen. Dennoch hoffen wir, den Schwung der letzten Spiele mitnehmen zu können“, ist Endras guter Dinge, erneut Punkte aus München mitzunehmen.

Die Roten Bullen gewannen am Mittwochabend in Iserlohn mit 5:3 und verkürzten als Dritte den Abstand zu Spitzenreiter Mannheim auf sieben Zähler. „Wir wollen näher an den ersten Platz heranrücken“, gibt sich EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser kämpferisch. jako

Freitag, 21.12.2018