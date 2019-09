Adler zeigen Reaktion

Bremerhaven.Die Moral stimmt. Nach zwei Niederlagen in Folge haben sich die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga zurückgemeldet. Beim 5:4-Sieg nach Penaltyschießen in Bremerhaven machte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross einen 0:3-Rückstand wett.

„Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Kapitän Marcel Goc. „Trotz des 0:2 haben wir eigentlich auch im ersten

...