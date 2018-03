Akdag meldet sich fit

Anzeige

Mannheim.Nach seinem unglücklichen Ausscheiden bei den Olympischen Winterspielen hat Sinan Akdag sein Lachen schnell wiedergefunden. „Das ist meine große Kopfschmerztablette“, sagte der Verteidiger der Mannheimer Adler und zeigte Richtung Brust. Dort baumelte die Silbermedaille, die die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sensationell in Südkorea gewonnen hatte.

Akdag musste schweren Herzens vorzeitig aus Pyeongchang abreisen. Nach einem heftigen Check im Zwischenrundenspiel vor einer Woche gegen die Schweiz, nach dem er mit dem Kopf voran auf der Eisfläche gelandet war, trug der 28-Jährige eine Gehirnerschütterung davon. Zurück in Deutschland musste Akdag einige in diesem Fall obligatorische medizinische Tests über sich ergehen lassen. Für die Partie in Schwenningen (heute, 19.30 Uhr) bekam er von den Ärzten grünes Licht. „Am Tag nach dem Foul hatte ich üble Kopfschmerzen, jetzt ist aber alles wieder gut“, sagte Akdag. Zwar verpasste er den Sturmlauf seiner Teamkollegen ins olympische Finale und dementsprechend auch die Medaillenvergabe – gestern übergab ihm Adler-Stürmer Matthias Plachta aber die verdiente Silberplakette.

Mullen vor DEL-Premiere

Mannheims Trainer Bill Stewart erklärte, dass er nicht nur mit Akdag plant, sondern auch Patrick Mullen zu seinem DEL-Debüt kommt. „Wir haben ihn ja nicht geholt, um ihn auf die Tribüne zu setzen“, betonte der Coach. Klar ist aber auch: Zwei Ausländer müssen heute zuschauen, da die Adler nur neun einsetzen dürfen. Definitiv ausfallen wird Denis Reul, der gestern auf Krücken in die Kabine ging. Der Abwehrspieler wird die restlichen drei Hauptrundenpartien verpassen, ob er in den Play-offs eingesetzt werden kann, ist ungewiss.