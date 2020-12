Als Pappkamerad in der SAP Arena bei Adler-Heimspielen

Mannheim.Fans der Adler Mannheim können sich in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zumindest visuell bei allen Heimspielen in der SAP Arena wiederfinden. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, können sich Interessierte ihr Exemplar im Onlineshop der Blau-Weiß-Roten sichern. Wer sich bis zum Saisonstart am 19. Dezember seinen Platz im Unterrang der Halle sichern möchte, muss bis Freitag, 11. Dezember, 10 Uhr, bestellen. Der Preis des aus einer Fotovorlage des Fans erstellten Pappkameraden liegt bei 40 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Adler Mannheim (@adlermannheim_official)

Zunächst ist das Kontingent auf 1000 Stück begrenzt. Bei entsprechender Nachfrage soll es erweitert werden. Als besonderes Highlight können Fans ihren Adler-Pappkameraden nach Saisonende an der SAP Arena abholen - mit allen Unterschriften der Spieler, heißt es in der Mitteilung weiter.

