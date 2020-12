Ben Smith neuer Adler-Kapitän

Mannheim.Die Mannschaft hat entschieden. Ben Smith wird der Nachfolger von Marcel Goc als Kapitän der Adler Mannheim. Der 32-jährige US-Amerikaner ist stolz darauf, das "C" auf der Brust zu tragen. "Ich hatte dieses Amt schon früher bei den Toronto Marlies, aber es ist immer eine besondere Ehre. Wir haben viele Führungsspieler in der Mannschaft. Ich werde mich für das Amt nicht verändern, sondern so bleiben wie ich bin. Wir sind eine gute Mannschaft und es ist mein Ziel, wieder Deutscher Meister zu werden", sagte Smith, der zuletzt als Leihspieler beim schwedischen Team Rögle BK zusätzliche Spielerfahrung gesammelt hatte. Seine Assistenten sind Tommy Huhtala und Denis Reul.

Im Mannschaftsrat sitzen David Wolf und Thomas Larkin. "Wir haben einen perfekten Käpt'n", freute sich Cheftrainer Pavel Gross über die Wahl. "Es zeichnet diese Mannschaft aus, dass es noch viele weitere gute Kandidaten für dieses Amt gegeben hätte." Der Coach blickt mit reichlich Ungewissheit auf die Partie am Samstag. "Wir wissen noch nicht, mit welcher Aufstellung wir spielen werden. Das hat nichts mit Geheimniskrämerei zu tun, sondern damit, dass Lean Bergmann und Marc Michaelis jederzeit Richtung Nordamerika abreisen könnten", erklärte Gross. Definitiv nicht spielen wird Sinan Akdag, der Verteidiger ist noch nicht fit. Dabei sein sollte Neuverpflichtung Felix Schütz. Der Stürmer wurde erst am Dienstag geholt. (Jan Kotulla)

