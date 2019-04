Böses Erwachen für die Adler

Mannheim.Im Kampf um die Deutsche Eishockey Meisterschaft haben die Adler Mannheim einen herben Rückschlag einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross verlor am Donnerstagabend das erste Play-off-Finale gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Am Karsamstag (20 Uhr/live bei Sport1, Public Viewing in der SAP Arena) treffen sich beide

...